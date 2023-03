Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de... The post FGA: Ce trebuie sa știe clienții Euroins care au de recuperat bani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un nou cutremur pe piata asigurarilor din Romania. ASF a lasat Euroins, cel mai mare jucator din domeniul politelor auto obligatorii, fara autorizatie și va cere intrarea in faliment a societatii.

- 'Politele RCA emise de Euroins raman valabile deocamdata', dau asigurari autoritatile in domeniu. Iar soferii cu masini asigurate la aceasta societate pot circula in continuare pe drumurile publice.

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune despre falimentul Euroins, ca „statul trebuie sa aiba mai…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) aduce clarificari cu privire la intrarea in faliment a unui distribuitor de polițe obligatorii impotriva dezastrelor naturale (PAD), context care nu afecteaza valabilitatea asigurarii sau instrumentarea daunelor inregistrate de beneficiari.…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Potrivit mai multor surse, consiliul ASF a decis sa ridice autorizatia companiei de asigurari Euroins. Conform legii, asta inseamna ca Euroins intra in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la aceasta companie. Este a patra companie mare de asigurari din ultimii 8 ani care intra in insolventa.…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, l-a ironizat pe actualul ministru, Adrian Caciu, dupa ce pagina de Facebook a instituției a fost sparta de hackeri. Sunt trei „admiratoare infocate” ale demnitarului, susține Teodorovici, Inflația, Taxa de Solidaritate și Datoria Publica. Pagina…