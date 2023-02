Stiri pe aceeasi tema

- Comisia aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului. Comisia Europeana a stabilit ca reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate de Romania pentru…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- SUA vor trimite un nou ajutor militar, de doua miliarde de dolari, Ucrainei, care va include o baterie de rachete Patriot. Aceasta va avea loc in contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, unde se va intalni cu Joe Biden. Vladimir Putin este așteptat sa-și anunțe miercuri…

- Comisia Europeana a aprobat joi o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele, afectate de razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza executivul comunitar. Ajutoarele vor fi acordate…