Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 50.000 de romani au beneficiat de sumele acumulate in contul de pensie privata Pilon II, in perioada 2016 – 2021”, arata datele centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Majoritatea acestora sunt fie rude ale unor contribuabili care au decedat, fie cotizanti care au iesit la pensie…

- Costel Alexe a declarat, intr-o conferinta de presa, ca la finalul anului 2023 Iasiul va avea practic un nou aeroport, el precizand ca finantarea a fost obtinuta prin Programul Operational Infrastructura Mare. “Criza refugiatilor din Ucraina a aratat cat de importanta este modernizarea acestei porti…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu cresteri de peste 4% pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor se ridica la 14,177 milioane de lei (2,865 milioane euro), dupa 45 de minute de la debutul sedintei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor se ridica la 4,725 milioane de lei (955.311 euro), dupa aproximativ 30 de minute de la debutul sedintei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Valoarea totala a investitiilor imobiliare s-a apropiat de 900 de milioane de euro in Romania in 2021, mai bine de o treime din suma tranzactionata fiind inregistrata in ultimele trei luni ale anului, potrivit companiei de consultanta Colliers Romania, care arata ca trimestrul 4 din 2021 s-a dovedit…

- Peste o suta de reclamatii din partea pasagerilor au determinat administratia aerogarii sa adopte un regulament de conduita al taximetristilor. Prima regula este ca nicio cursa solicitata de cei care sosesc la Iasi nu va mai putea fi refuzata. Va fi evaluata inclusiv tinuta taximetristilor. Aeroportul…

- Aeroportul Internațional Iași, prin conducerea acestuia a intrunit Consiliul de Administrație pentru a aproba o serie de obligații. Taximetriștii trebuie sa dețina sistem de plata POS, sa aiba o ținuta adecvata și de asemenea sa ia clienții in ordinea in care se prezinta. Cei care refuza o cursa pe…

- Consiliul de Administrație al Aeroportului Iași a aprobat noul regulament pentru operatorii care vor desfașura servicii de taximetrie in zona. Directorul institutiei, Romeo Vatra, a declarat ca vor fi acordate licențe atat pentru mașinile care vor desfașura servicii de taximetri, cat și pentru șoferi.…