Exercițiul NATO „Saber Guardian 23”, deschis la Poligonul „Smârdan” de ministrul Apărării La Poligonul „Smardan” din apropierea Galațiului a avut loc deschiderea exercitiului multinational NATO „Saber Guardian 23” (SG23) in prezența ministrului Apararii, Angel Tilvar si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu. La acest exercițiu participa, pana pe data de 9 iunie, aproximativ 10.000 de militari, dintre care peste 5.000 sunt militari romani și vor fi utilizate in operațiunile militare peste 1.700 de mijloace tehnice de lupta din tara noastra si din alte 13 state membre NATO si state partenere, respectiv din Statele Unite ale Americii, Franta, Grecia, Italia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

