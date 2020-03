Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Alba incepe astazi, 23 martie 2020, exercitiul de testare online – probe scrise pentru examenul de Bacalaureat. Testarile nu sunt obligatorii, insa elevii din clasele a XII-a au posibilitatea sa-si verifice cunostintele acumulate. Luni, 23 martie, acestia vor putea…

- Zeci de elevi de la școlile din satele și comunele din județul Alba au participat la Olimpiada Universul Cunoașterii prin Lectura – mediul rural. IȘJ Alba a transmis rezultatele acestora. Etapa județeana a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectura – mediul rural s-a desfașurat in 29 februarie, la…

- Ziarul Unirea Inființata de o tanara din ALBA, prima publicație romaneasca online din Marea Britanie, Roman in UK, a ajuns la 20 de ani Inființata de o tanara din ALBA, prima publicație romaneasca online din Marea Britanie, Roman in UK, a ajuns la 20 de ani Cristina Irimie a inființat prima publicație…

- Calendarul simularii examenului de Evaluare Naționala 2020 pentru clasa a VIII-a a fost publicat in Monitorul Oficial. Testarile vor fi susținute la finalul lunii martie. In 23 martie va fi simularea probei scrise la Limba si literatura romana, in 24 martie la Matematica, in 25 martie la Limba si literatura…

- Copiii de la doua gradinițe din Aiud, cu predare in limba romana, respectiv maghiara, au sarbatorit impreuna cei 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Au prezentat costume naționale și au jucat Hora Unirii. Copiii grupei mari de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud, insoțiți de educatoarele…

- Ministerul Educației a facut precizari despre simularea examenului de Bacalaureat 2020 la clasa a XI-a. Potrivit sursei oficiale, aceasta va putea fi organizata in luna mai, dar de catre inspectoratele școlare, cu subiecte unice la nivel județean. ”In luna mai, fiecare inspectorat școlar poate organiza…

- Testarile de Evaluare Naționala 2020 pentru elevii care termina clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in luna mai a anului viitor. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a se va desfașura in perioada 11-14 mai. Prima zi de testari va fi 11 mai, pentru probele de Limba romana și/sau Limba…