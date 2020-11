Stiri pe aceeasi tema

- Conform constatarilor anuntate luni de Fundatia pentru Cercetare din statul Sao Paulo, in urma unui studiu realizat in Brazilia, riscul de spitalizare al persoanelor care au contractat noul coronavirus a fost cu peste 34% mai mic in randul persoanelor „suficient de active”, potrivit Agerpres. „Suficient…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta, iar acum cercetatorii au lansat un nou avertisment privind categoriile de risc. Mai exact, persoanele care sufera de diabet prezinta un risc dublu de deces daca se infecteaza cu noul…

- Pacientii cu diabet prezinta un risc de doua ori mai mare de deces in cazul infectarii cu noul coronavirus, arata un studiu publicat joi in revista britanica medicala „The Lancet”, citat de dpa.

- Ziarul Unirea Creierul uman, mai batran cu 10 ani dupa COVID-19. Rezultatele ingrijoratoare ale unui studiu Pacienții care se recupereaza dupa COVID-19 pot suferi efecte semnificative asupra funcției creierului, cele mai grave cazuri de infecție fiind asociate cu un declin mental echivalent cu imbatranirea…

- Problema riscurilor de imbolnavire cu Covid-19 a funcționarilor din cadrul birourilor electorale, care, in ziua alegerilor se vor afla la datorie, nu a fost examinata deocamdata de autoritați. Deși au anunțat anterior ca vor fi luate toate masurile de precauție pentru a nu admite transformarea birourilor…

- Pierderea brusca a mirosului și a gustului este asociata cu un pronostic COVID-19 mai bun, au concluzionat medicii din Franța și Belgia. Oamenii de știința au studiat sute de pacienți cu COVID-19, separandu-i in patru grupuri, in funcție de gravitatea bolii. Ei au spus ca pierderea mirosului pare sa…