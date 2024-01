Stiri pe aceeasi tema

- Cadre de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt s-au remarcat in situatii-limita, intervenind chiar daca erau in timpul liber, astfel ca acum cateva persoane sunt in viata datorita pompierilor

- David Popovici s-a calificat, sambata, in finala probei de 100 metri liber din cadrul Campioatului European de inot in bazin scurt, competitie care se desfasoara la Otopeni, noteaza news.ro.Popovici a concurat in prima semifinala, in care s-a clasat al doilea, dupa britanicul Matthew Richards. Timpul…

- Un inginer francez, care lucreaza pentru grupul Renault, iși desfașoara activitatea și ca salvator montan, in timpul liber, in cadrul Salvamont Argeș. Pasiunea pentru munte a descoperit-o chiar in Romania, in urma cu 15 ani.

- La data de 25 noiembrie ora 21:30, polițiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza Sectiei 12 Politie Rurala Preutesti au fost sesizați telefonic cu privire la faptul ca pe raza satului Dolheștii Mari, comuna Dolhești s-a produs un accident soldat cu pagube materiale,…

- Nu este totul pierdut in aceasta societate. Oameni exista, iar unii sunt cu adevarat Oameni. Un astfel de exemplu este un asistent medical militar originar din Salaj. Marius Mureșan este asistent medical la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, iar zilele trecute, in timp ce se afla in afara orelor de serviciu,…

- Studenția este o perioada transformatoare pentru majoritatea tinerilor. Aici te descoperi, iți faci relații, pierzi oameni, dar legi noi prietenii și poți dobandi o viziune mai clara a ceea ce urmeaza sa faci cu viața ta de acum incolo. Cu toate acestea, poate fi și o perioada intunecata pentru mulți…

- Radu Ștefan Banica nu duce lipsa de companie feminina. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul lui Ștefan Banica Jr. in timp ce se relaxa la o cafenea exclusivista din zona Dorobanți. Cu cine a fost surprins artistul.

- Au inceput anul 2023 cu stangul, insa norocul lor este pe cale sa se schimbe. Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile care castiga o galagie de bani in a doua saptamana a lunii octombrie. Acești nativi vor uita de griji și probleme, au parte de reușita dupa reușita. Nativii pentru care norocul este…