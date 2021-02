Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul de razboi Sabin Husariu s-a vaccinat impotriva COVID-19 pentru ca a trait vremuri in care vaccinurile au salvat lumea de boli grave și pentru ca vede intotdeauna partea plina a paharului. Singurul vaccin important facut pana acum a fost cel impotriva variolei, in urma cu 85 de ani, pe cand…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat faptul ca și persoanele care nu sunt incadrate in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot vaccina impotriva coronavirusului. Șeful DSU spune ca aceste persoane pot fi vaccinate doar daca raman doze de vaccin nefolosite. „Intenția…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, spune ca daca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu rezolva problema finanțarii pentru organizarea centrelor de vaccinare, primarii vor trebui sa ia bani de la bursele elevilor, de la creșe și de la obiectivele…

- Astazi au ajuns la Cluj-Napoca 29.250 doze de vaccin anti-COVID produs de Pfizer BioNTech, din totalul de 140.000 de doze primite la nivel național in cea de-a doua tranșa. Dozele de vaccin au fost transportate de la Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” in condiții optime de siguranța, in containere…

- La Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca ajunge, joi, ultracongelatorul necesar depozitarii dozelor de vaccin. Campania de vaccinare in Cluj incepe la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, unde 500 de cadre medicale vor fi imunizare duminica. Prefectul Clujului,…