- Mihai Dragoi, fost procuror și executor judecatoresc in Craiova, a fost prins, in cursul zilei de astazi, in județul Iași, in timp ce incerca sa plateasca cu bani falși, susțin surse din ancheta. Acesta este audiat, miercuri seara, de procurori la sediul DIICOT Iași, potrivit Mediafax. Executorul judecatoresc…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un craiovean de 29 de ani, dat in urmarire de autoritatile americane. Barbatul este acuzat de comiterea unor infractiuni informatice pe teritoriul SUA. Luna trecuta, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus extradarea in SUA a unui…

- Autoritatile din SUA au anuntat ca un barbat de 37 de ani, din Carcea, a ajuns in Salt Lake City, unde va fi judecat pentru infractiuni informatice. Doljeanul a fost extradat in SUA printr-o hotarare a Curtii de Apel Craiova. Suspectul a fost condamnat si in Romania pentru fapte asemanatoare, iar in…

- Patru persoane sunt cercetate in dosarul celor aproape 250 de furturi din locuinte si firme comise in Germania, in urma perchezitiilor facute de politistii din Calarasi si din Bayreuth fiind gasite mai multe bunuri sustrase. Prejudiciul cauzat prin aceste fapte, comise in perioada 2017-2019, depaseste…

- Activitatile de cercetare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cu privire la un caz de talharie calificata au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea faptei. In baza probatoriului administrat, politistii au dispus ieri masura…

- Completul de 5 judecatori de la Curtea Suprema care solutioneaza apelul lui Darius Valcov impotriva sentintei de 8 ani de inchisoare pentru coruptie a decis, joi, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul deciziei CCR privind completele de 3 judecatori specializate.

- Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns, sambata, la spital, dupa ce au fost lovite de o mașina unui participant la Raliul Craiovei. Mașina a derapat in afara traseului, citeaza Mediafax. Potrivit Politiei Judetene Dolj, un participant la Raliul Craiovei a derapat in afara traseului.…