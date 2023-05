Executivul urmează să adopte Ordonanţa de Urgenţă privind reechilibrarea bugetului Executivul urmeaza sa adopte Ordonanta de Urgenta privind reechilibrarea bugetului, intr-o sedinta speciala care va incepe peste doua ore. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, noile masuri fiscale vor viza cheltuielile care pot fi amanate, dar nu vor afecta salariile angajatilor. Guvernul vrea sa reduca deficitul bugetar prin regandirea chibzuit a banilor publici si prin mentinerea unui control asupra cheltuielilor. Concret, fondurile alocate pentru bunuri si servicii vor fi reduse cu 10%, cum ar fi cheltuielile pentru autoturisme, pentru mobilier si pentru birotica. Ordonanta de urgenta va urmari… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

