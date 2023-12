Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a facut un pas important in directia promovarii energiei regenerabile in Romania, prin aprobarea, in sedinta de joi, a proiectului Legii privind energia eoliana offshore, care a si fost trimis spre adoptare Parlamentului, informeaza Ministerul Energiei. Cel tarziu in anul 2032, Romania va obține…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore.„In perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, proiectul de lege a fost supus consultarii publice, iar pe data de 28 august…

- ”In perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, a fost supus consultarii publice, iar pe data de 28 august 2023 a fost organizata o dezbatere publica. Punctele de vedere si observatiile transmise Ministerului Energiei de catre institutii publice, mediul privat si societatea civila au fost luate in calcul…