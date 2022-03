Stiri pe aceeasi tema

- Romania este hotarata sa importe mai putin gaz si energie electrica. O solutie vine din Marea Neagra, acolo unde milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi exploatate in anii urmatori. Primele rezultate sunt asteptate chiar in aceasta vara, anunta ministrul Energiei.

- Executivul a aprobat astazi Hotarirea de Guvern cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea tarii. Actul normativ are drept scop actualizarea componenței Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea tarii, instituite prin Hotarirea Guvernului nr.132/2011, in conformitate cu…

- Guvernul anunta, miercuri, adoptarea ORDONANTEI DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018, privind compensarea unor creante reciproce intre statul roman si persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietatii, precum…

- Comisia Europeana a prezentat astazi Actul delegat complementar privind taxonomia in domeniul climei, care vizeaza includerea gazelor naturale și energiei nucleare in lista invesițiilor care intra in planul european pentru tranziția verde. Colegiul comisarilor a ajuns la un acord politic cu privire…

- Declarația a fost facuta de Prim-ministra Natalia Gavrilița la reuniunea primarilor, organizata de Congresul Autoritaților Locale din Republica Moldova, la care a participat alaturi de președinta țarii, Maia Sandu, și speakerul Parlamentului, Igor Grosu. In discursul sau, Natalia Gavrilița a declarat…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii producatorilor si furnizorilor din domeniul energiei. Dialogul face parte din seria consultarilor demarate de Guvern cu privire la pachetul de masuri pe care Executivul il pregateste pentru protejarea cetatenilor, sprijinirea…

- Coaliția de guvernamant ar putea lua in discuție, saptamana aceasta, modificari in legislația privind sprijinirea cetațenilor afectați de creșterea tarifelor la energie electrica și gaze naturale, potrivit Realitatea Plus..Liderii celor 3 partide vor discuta modificarile sugerate de PSD la Legea compensarii…

