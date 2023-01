Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Mursal Nabizada, 32 de ani a fost ucisa impreuna una dintre garzile sale de corp, in locuinta sa din Kabul, capitala Afganistanului, de barbati inarmati, a anuntat duminica, 15 ianuarie, politia, transmit agentiile internationale de presa, preluate de Agerpres . Fratele ei a fost, de asemenea,…

- Mursal Nabizada a fost aleasa in 2018 in Wolesi Jirga, camera inferioara a parlamentului afgan, reprezentand capitala Kabul, in timpul fostului guvern care s-a prabusit dupa retragerea fortelor conduse de SUA in august 2021.Motivul crimelor nu este clar, a declarat purtatorul de cuvant al politiei talibanilor,…

- Un afgan condamnat pentru uciderea unui alt barbat a fost exectat public, miercuri, fiind prima execuție publica de la revenirea la putere a talibanilor, in vara anului trecut, conform ABC News . Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, care a subliniat intențiile…

- Locuitorii care traiesc de-a lungul raului Nipru, in regiunea Herson din Ucraina, au declarat luni (21 noiembrie) ca nu sunt deranjați de focul incrucișat intens dintre forțele ucrainene și ruse. Zeci de locuitori de pe malul raului au stat luni la coada la casa unui antreprenor local pentru a primi…