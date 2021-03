Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Roman l-a condamnat la 270 de zile de inchisoare cu executare pe un barbat din municipiul Roman care a furat un pachet de cafea in valoare de 16,99 de lei, potrivit Realitatea Plus. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii…

- Un fost executor judecatoresc in circumscripția Camerei Teritoriale Nord a fost condamnat la 7 ani inchisoare, in penitenciar de tip inchis și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. Verdictul a fost dictat dupa ce Oficiul Nord al Procuraturii Anticoruptie i-a demonstrat vinovația…

- Seful SC. Piete SA, Ionut Nasleu, a intrat in executare silita, decizia fiind pronuntata de catre Judecatoria Timisoara. El trebuie sa achite societatii care administreaza site-ul deBanat suma de 9.250 de lei la care se adauga cheltuielile de executare silita. Considerand ca i-a fost lezata onoarea…

- Procurorii DNA anunta ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului Gagiu Nicolae, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si abuz in serviciu cu…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu un nou tip de inșelatorie: frauda cu facturi. Potrivit autoritații, in spatele unei solicitari de tranzactii este posibil sa fie un atacator care incearca sa deturneze banii catre contul propriu. „Atentie la…

- Maria Baila este acuzata de procurorii DIICOT din Timisoara de savârsirea infractiunilor de accesarea în mod repetat de materiale de propaganda terorista, precum si detinerea de astfel de materiale, în scopul însusirii ideologiei teroriste,…

- Angajatii de la Spitalul Floreasca din Capitala nu reusesc sa gaseasca cadavrul unui pacient mort de COVID, potrivit familiei persoanei decedate. Doctorul Bogdan Oprita, purtator de cuvant al Spitalului a declarat, ca este vorba de o incurcatura. Politia Capitalei a deschis o ancheta, iar procurorii…

- Angajații din banci și din asigurari care lucreaza direct cu publicul ar putea fi incluși in categoria persoanelor ce iși desfașoara activitatea in cadrul sectoarelor economice vitale avute in vedere in etapa a-II-a de vaccinare, daca Guvernul va da curs solicitarii transmise joi seara de Consiliul…