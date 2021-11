Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani de la infrangerea ISIS, organizatia terorista inca rezista. Oamenii gruparii conduc taberele din nord-estul Siriei in care kurzii tin zeci de mii de membri ai familiilor luptatorilor Daesh.

- Socul provocat in Regatul Unit de uciderea deputatului conservator David Amess, injunghiat vineri in timpul unei reuniuni electorale - un act care, potrivit politiei britanice, ar putea tine de extremismul islamist - a readus in discutie securitatea precara a alesilor la cinci ani dupa o alta crima…

- Nicoleta Dumitrescu Prinși cu luptele interne din partide, politicienii dau impresia ca traiesc doar cu aer, dar cu un aer special, cei din teritoriul creat și stapanit doar de ei. Altfel nu se explica de ce este atat de mare diferența intre realitatea pe care o traiesc romanii de rand – cei de care…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii martie 2021, de 12.669, cu 584 mai putini fata de sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuant al talibanilor, a declarat la conferința de presa de marți, ca femeile nu ar trebui sa iasa din casa, pentru a merge la servici, desigur, totul doar pentru propria lor siguranța, potrivit Antena3. Astfel, eforturile de PR ale talibanilor par zadarnicite,…

- Consiliul National al Audiovizualului a aprobat marti o solicitare a Secretariatul General al Guvernului privind difuzarea in regim de campanie de interes public a unor spoturi referitoare la vaccinarea copiilor de peste 12 ani impotriva COVID-19. Spoturile, in format de 30 si 60 de secunde si care…

- VIDEO| Educație rutiera pentru cei mici: O acțiune a poliției rutiere Alba și a Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații VIDEO| Educație rutiera pentru cei mici: O acțiune a poliției rutiere Alba și a Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații In aceasta dimineața, incepand…

- 14 cetațeni romani au fost transferati in incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii romani sunt in siguranța in incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri Ministerul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni romani sunt angajați ai unei companii de…