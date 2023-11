Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui incident petrecut in comuna Stefan cel Mare, politistii din Bacau au retinut inca doua persoane implicate in distrugerea autospecialelor de politie. Incidentul a avut loc in data de 26 august 2023, imediat dupa ce autoritatile au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva pentru un…

- A fost de ajuns ca un individ sa sparga geamurile catorva mașini pentru ca autoritațile sa decida sa militarizeze orașul, mai ceva ca in timpul “pandemiei”. Dupa ce prefectul a cerut mai multe patrule prin oraș, a venit randulprimarului Lucian – Daniel Stanciu-Viziteu sa anunțe ca va mari numarul polițiștilor…

- Sindicatul Politistilor- Sidepol Bacau a cerut recompensarea adecvata pentru agenții de poliție care au prins principalul suspect in cazul vandalizarii a 13 autoturisme din Bacau, eveniment care a șocat comunitatea locala in noaptea de 21 spre 22 octombrie 2023. La data de 22 octombrie 2023, agent-șef…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Vizitiu Deniss de 16 ani, din municipiul Bacau. Minorul a plecat voluntar la data de 19 octombrie a.c. și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime – aproximativ 1,70 m, greutate – aproximativ 53 de kg, par șaten, ochi…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Ciutacu Robert Constantin de 28 ani, din comuna Cleja. Tanarul a plecat voluntar la data de 10 octombrie a.c. de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime – aproximativ 1,75 m, greutate – aproximativ 90…

- Polițiștii din comuna Cleja au fost alertați cu privire la dispariția numitei Jitaru Maricica, in varsta de 50 de ani, din aceeași localitate. Femeia a parasit voluntar domiciliul sau și nu a mai fost vazuta de atunci. Semnalmente: Jitaru Maricica are o inalțime aproximativa de 1,60 metri, o greutate…

- O ancheta este in desfașurare in județul Bacau dupa un incident șocant in comuna Rachitoasa. O femeie a relatat ca un vecin a incercat sa o loveasca intenționat cu mașina și apoi l-a atacat cu pumnul pe soțul ei, care a suferit o fractura de mandibula in urma agresiunii. Imaginile surprinse de o camera…