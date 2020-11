Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania Adrian Zuckerman se afla in vizita la Ministerul Transporturilor. Vizita ambasadorului SUA in Romania Adrian Zuckerman vine in contextul in care luna trecuta a fost anunțat un nou proiect de infrastructura ar putea lua naștere in Romania, mai exact o autostrada și o linie de cale ferata care sa lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia. „Ambasadorul SUA in Romania Adrian Zuckerman a avut o intalnire cu ministrul Transporturilor și Comunicațiilor Lucian Bode la sediul Ministerului Transporturilor. Discuțiile au vizat proiectele de infrastructura…