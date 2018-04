Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Inviere, in Arhiepiscopia Tomisului, a fost si in acest an una deosebita.Arhiepscopul locului, IPS Teodosie, a venit cu lumina pentru credinciosi de pe mare refacand, astfel, drumul savarsit de Sfantul Apostul Andrei catre meleagurile Dobrogei.Conform celor dinainte stabilite salupa de salvare…

- Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, iar în tradiția populara sunt câteva superstiții legate de aceasta sarbatoare. Vezi ce nu ai voie sa faci în Noaptea de Înviere.

- Iuliana Tudor și-a cunoscut soțul in urma cu peste 20 de ani, la slujba de Inviere. Vedeta l-a abordat pe acesta in cel mai neașteptat mod. Iuliana Tudor este una dintre cele mai de succes prezentatoare de la Televiziunea Naționala. Vedeta este casatorita cu Razvan , impreuna cu care are un baiat, Tudor.…

- La Catedrala Arhiepiscopala „Sfanta Treime” din Blaj a fost oficiata Vecernia unita cu Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare, care a fost urmata de ritualul spalarii picioarelor și sfințirea paștilor. Spalarea picioarelor este gestul de smerenie si de iubire pe care Isus il face la Cina cea de…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce lumina de Inviere pe apa marii, cu barca, urmand ca inainte de miezul nopții sa oficieze Slujba Invierii in parcul catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța.

- Hotelierii din Bistrita-Nasaud incearca sa-si atraga turistii, de Pasti, cu oferte care pleaca, pentru trei nopti de cazare cu demipensiune, de la 700 de lei de persoana/sejur. Turistii sunt asteptati cu produse traditionale, specifice sarbatorilor de Paste, realizate de gospodinele pricepute din…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite mediafax. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, ...

- Sute de credinciosi au participat, sambata seara, la ceremonia de binecuvantare a focului in fata Bisericii Romano-Catolica „Sf. Mihail” din Cluj-Napoca si au luat lumina de la preoti, asistand la slujba de Inviere. La fel s-a intamplat si la Sibiu, unde slujba de Pasti este oficiata in trei limbi.