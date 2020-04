Stiri pe aceeasi tema

- Costel Pantilimon (33 de ani), portar la Omonia Nicosia, a vorbit la GSP Live despre situația sa actuala și motivul care a stat in spatele plecarii de la Nottingham Forest. Pantilimon a fost imprumutat la Omonia in aceasta iarna, de catre Nottingham, pana la sfarșitul sezonului. ...

- Romario Benzar (27 de ani), fundașul imprumutat de Lecce la Perugia, a fost prins de pandemia de coronavirus in Italia, cea mai afectata țara din lume. Benzar le transmite romanilor un mesaj clar, chiar din zona roșie a pandemiei de COVID-19. Internaționalul roman cere ca sfaturile autoritaților sa…

- Florin Andone (26 ani) a revenit pe teren pentru Galatasaray dupa o pauza de aproximativ 3 luni, cauzata de o acccidentare serioasa. Selecționerul Mirel Radoi este, probabil, cel mai fericit ca are inca o varianta ofensiva pentru duelul cu Islanda. Internaționalul roman a fost introdus pe teren in minutul…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, in meciul pierdut, miercuri seara, pe teren propriu, in fata echipei West Bromwich. S-a incheiat 2-1 pentru liderul din Championship, intr-un meci din etapa a 32-a . Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus Pereira…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, care a fost invinsa de liderul West Bromwich Albion cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 32-a a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus…

- Gala Premiilor Oscar din acest an s-a lasat cu multe momente memorabile, iar actorii din audiența nu au ezitat sa iși exprime reacțiile. Printre momentele memorabile ale Galei Oscar din acest an se numara observațiile politice ale lui Brad Pitt in timpul discursului sau de mulțumire, ironiile aduse…

- Costel Pantilimon a debutat in meciul pierdut de Omonia Nicosia, 1-2 cu Achnas, iar la unul dintre golurile primite a gafat incredibil. In minutul 59, la reusita lui Christofi, Pantilimon a ezitat sa sara spre balon si sa intervina, crezand ca mingea va merge alaturi de bara. Costel Pantilimon,…

- Portarul Costel Pantilimon a fost imprumutat de Nottingham Forest la echipa Omonia Nicosia, a anuntat, joi, gruparea de pe locul 2 in prima liga cipriota.Sezonul trecut, indiferent ca echipa engleza din Championship a fost antrenata de Aitor Karanka sau, in ultimele meciuri, de Martin O'Neill,…