Stiri pe aceeasi tema

- Iuliu Mureșan (66 de ani), cel care a fost numarul 1 in conducerea administrativa a lui CFR Cluj din 2001 pana in 2018, a vorbit la GSP Live despre un episod celebru, cand a spus la o conferința de presa ca a vazut circuland o sacoșa cu bani in vestiarul Craiovei. ...

- CFR CLUJ - FCSB 1-0 // Fostul arbitru internațional Ion Craciunescu a analizat faza din minutul 77, cand Bogdan Planic a vazut cartonașul roșu dupa un fault asupra lui Ciprian Deac. „Deac controleaza mingea, o are in fața, dar este in lateral. Cand eliminam un jucator, ne uitam sa vedem daca are o oportunitate…

- Pe langa Ciprian Deac și Catalin Itu, un alt fotbalist din Dej a semnat cu CFR Cluj, campioana Ligii 1. La scurt timp dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a suspendat interdicția la transferuri a clubului CFR Cluj, campioana Ligii 1 și FC Unirea Dej (seria a V-a, Liga a III-a) au batut palma…

- Iuliu Mureșan, președintele lui Hermannastadt, a vorbit, din cantonamentul din Spania, despre CFR Cluj, liderul la zi al Ligii 1, echipa pe care a „slujit-o” peste 15 ani. Conducatorul sibienilor a vorbit și despre fosta sa echipa, pe care a condus-o in premiera in grupele Champions League. Președintele…

- Hermannstadt și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, in etapa cu numarul 18 din Liga 1. Ciprian Deac (33 de ani) a vorbit despre relația pe care o are in acest moment cu Dan Petrescu, dupa ce antrenorul l-a ținut rezerva cu Lazio. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul…

- Antrenorul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seara, dupa victoria cu CFR Cluj, ca formatia pe care o pregateste inca spera la calificarea in saisprezecimile de finala ale Europa League si va incerca sa castige la Rennes. "Avem mai multe sanse ca ieri. Celtic a castigat…

- CFR Cluj este condusa in meciul pe care il disputa, de la aceasta ora, contra lui Lazio, pe Stadionul "Olimpico", din Roma, in penultima runda din grupa E a Europa League, scor 0-1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- CFR Cluj va infrunta formația italiana Lazio, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Olimpico", din Roma, in penultima runda din grupa E a Europa League. Cu aproximativ 90 de minute inainte de startul partidei, UEFA a anunțat componența celor doua echipe de start, potrivit Mediafax.Așezarea celor…