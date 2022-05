Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general ONU a vizitat, marți, pentru prima data Moscova, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Scopul lui Antonio Guterrez a fost sa intervina pentru „incetarea imediata a focurilor” in contextul razboiului și gasirea unor soluții in urma carora sa poata fi incheiat un acord de pace…

- Nicolae Botgros trece din nou prin momente grele, la un an de la moartea soției sale. Acum artistul e din nou in doliu, iar pe Facebook a anunțat cu tristețe ca a mai pierdut o persoana draga. Cantarețul e devastat de durere.

- Tragedie in comuna Turburea, Gorj, acolo unde o femeie de 49 de ani a fost ucisa cu sange rece de catre soțul sau. Potrivit primelor informații, femeia a fost gasita fara suflare in locuința sa, prezentand mai multe rani pe corp, semn ca a avut o moarte extrem de violenta. Pirmarul localitații a povestit…

- Veste teribila pentru Simona Halep la Miami. Fostul lider mondial a fost nevoita sa se retraga de la turneul din Florida. Ea urma sa joace in turul 2, joi seara, cu australianca Daria Saville. Campioana noastra a anunțat cu cateva ore inainte de meci ca a suferit o accidentare la coapsa stanga, cea…

- Rafael Nadal a ajuns in Spania dupa finala pierduta la Indian Wells și a mers direct la medic pentru a vedea natura problemelor pe care le-a intampinat la turneul din deșertul californian. Veștile nu sunt deloc bune pentru iberic, acesta fiind nevoit sa ia o pauza de cateva saptamani.

- David Miculescu (20 de ani), extrema dreapta a celor de la UTA, s-a accidentat in minutul 60 al meciului cu Academica Clinceni - primul din play-out - și nu a mai putut continua partida. Aradenii conduceau cu 3-0 in acel moment. Șters pe toata durata intalnirii, Miculescu a inceput sa duca mana de mai…

- Procesul care va decide daca Gaz Metan reintra in insolvența a fost amanat pana pe 15 martie 2022. Daca ar fi intrat astazi in insolvența, Gazul ar fi scapat de datoriile catre foștii angajați, lucru care nu s-a intamplat. Din informațiile obținute de GSP.ro, pe 23 februarie va avea loc procesul cu…