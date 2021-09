EXCLUSIV! Venim cu poze cu fierul vechi încă nefurat de marile familii din AFER Doar ce plecat ministrul Drula, “Bucuria nebunilor”. Și ce daca? Unii se bucura enorm ca au scapat și de aceasta data de reforma. Familiile din AFER de exemplu. Nu va bucurați prea devreme. In curand vom publica poze in exclusivitate cu fierul vechi din hala mare din incinta AFER. Poze inedite facute in acest weekend. Este vorba despre acel fier vechi, inca nefurat, inca nefacut disparut complet de marile familii. Sigur, s-a furat cat s-a putut. Vreo 40 de tone pana acum. A mai ramas cevs. Nu puțin. Din pacate pentru aceste familii, dezvaluirile confirmate cu documente din edițiile emisiunii Drumurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

