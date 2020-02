Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Tanarul din Bacau, care s-a intors acum aproximativ o saptamana din China si care prezenta simptome gripale, NU este infectat cu noul coronavirus, afirma reprezentantii Spitalului judetean de urgenta Bacau. Potrivit corespondentului nostru, Gabrie Pop, studentul de 24 de ani fusese transferat…

- Dupa ce un tanar a venit din China de mai bine de o saptamana de la declansarea coronavirusului, prezentand simptome de gripa, acum alte 25 de persoane vor ateriza pe Aeroportul Otopeni. Romanii se vor intoarce din China, zona-zero de risc in ce priveste coronavirusul.

- In orașul Wuhan din China , loc de unde a pornit virusul de care se teme acum intreaga lume, s-a instalat panica.Metropola cu 11 milioane de oameni fost practic inchisa de autoritațile chineze, joi dimineața, in incercarea de a izola coronavirusul care a facut deja 17 victime și care s-a extins in mai…

- Autoritațile de la noi sunt in alerta din cauza virusului misterios din China! Cronavirusul se raspandește de la om la om și deja au fost raportate cazuri in multe țari de pe glob. Ministerul Sanatații anunța ca primeri !

- Autoritatile romane propun achizitia de termo-scannere pentru amplasarea pe aeroporturile internationale, pentru a fi depistate persoanele cu febra, in vederea prevenirii aparitiei si raspandirii unor infectii cu coronavirus similar celui aparut in China. De asemenea, s-a stabilit ca eventualele cazuri…

- Ministerul Justitiei anunta ca romanul Marius Balo, care se afla de 6 ani intr-o inchisoare din China, dintr-o pedeapsa totala de 8 ani, va fi transferat in Romania, autoritatile chineze aproband acest transfer. Ministerul Justitiei anunta ca romanul Marius Balo, care executa o pedeapsa cu inchisoarea…

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…