- O fosta deputata afgana a fost ucisa impreuna una dintre garzile sale de corp, in locuinta sa din Kabul, de barbati inarmati, a anuntat duminica politia, transmit agentiile internationale de presa. Fratele ei a fost, de asemenea, ranit. Mursal Nabizada a fost aleasa in 2018 in Wolesi Jirga, camera inferioara…

- Mursal Nabizada a fost aleasa in 2018 in Wolesi Jirga, camera inferioara a parlamentului afgan, reprezentand capitala Kabul, in timpul fostului guvern care s-a prabusit dupa retragerea fortelor conduse de SUA in august 2021.Motivul crimelor nu este clar, a declarat purtatorul de cuvant al politiei talibanilor,…

- Talibanii și-au exprimat furia dupa ce prințul Harry a dezvaluit ca a ucis 25 de "piese de șah" inamice in timpul misiunii sale in Afganistan, in cartea sa. Vorbind pentru DailyMailOnline, militanții l-au ironizat pe prinț, spunand ca au ras ultima oara de Occident și de "ratatul cu gura mare" Ducele…

- Restricțiile impuse de talibani impotriva femeilor reprezinta "un risc dincolo de granițele Afganistanului", a transmis, marți, Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, relateaza France Presse, citata de Agerpres.„Nicio tara nu se poate dezvolta – sau chiar supravietui – din punct…

- Talibanii au anunțat inchiderea universitaților pentru femei din Afganistan, potrivit unei scrisori a ministrului invațamantului superior. Ministrul spune ca masura este luata pana la noi ordine. Se așteapta ca aceasta sa intre in vigoare imediat, scrie BBC. Aceasta restrange și mai mult accesul femeilor…

- Un atac comis luni impotriva unui hotel din Kabul frecventat de oameni de afaceri chinezi s-a soldat cu trei morti si mai multi raniti, insa bilantul ramane incert, informeaza AFP. Potrivit talibanilor, trei dintre atacatori au fost ucisi si doi cetateni straini au fost raniti, in timp ce un spital…

- Execuțiile publice și amputarile drept pedepse pentru infracțiuni precum furtul și adulterul vor reveni in Afganistan dupa ce liderul suprem al talibanilor a cerut judecatorilor sa implementeze in intregime prevederile din legea sharia, potrivit The Guardian. Zabihullah Mujahid, un purtator de cuvant…

- Talibanii au interzis femeilor afgane accesul in parcuri si gradini la Kabul, unele dintre ultimele zone de libertate la care aveau dreptul odata cu restrictiile severe impuse de regimul islamist fundamentalist. La inceputul acestei saptamani, talibanii le-au ordonat responsabililor din parcuri si gradini…