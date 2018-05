Stiri pe aceeasi tema

- Piata de capital romaneasca ar putea fi volatila, in perioada urmatoare, avand in vedere cresterile din ultima perioada, sustine Lucian Anghel, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Piata romaneasca de capital va fi inchisa pe 6 aprilie, in Vinerea Mare, si pe 9 aprilie, de Pastele Ortodox, reiese din informatiile publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Valoarea...

- Pentru reactoarele 3 și 4 se nrgociaza cu chinezii Costul retehnologizarii reactorului 1 de la Cernavoda, proiect ce a fost aprobat in septembrie 2017, a fost evaluat intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, aceasta fiind media bugetelor alocate pentru proiectele de retehnologizare aferente centralelor nucleare…

- Lantul farmaceutic Ropharma demareaza un program de rascumparare a propriilor actiuni pentru maximum 10% din capitalul social al companiei, pentru a le aloca angajatilor. Subiectul urmeaza sa fie aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26 aprilie. ”Numarul maxim de actiuni ce urmeaza…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Piata de capital romaneasca trebuie dezvoltata si pe verticala, pentru a putea indeplini cerinta de lichiditate necesara statutului de piata emergenta, iar investitorii, fie ca sunt locali sau nerezidenti, au nevoie sa poata "juca" pe BVB orice idee de tranzactionare pe care o au, spune…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…