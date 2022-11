Stiri pe aceeasi tema

- Patimile unei femei din Blaj, batuta de concubin: Salvarea a venit de la cumnata ei, care a sunat la poliție Patimile unei femei din Blaj, batuta de concubin: Salvarea a venit de la cumnata ei, care a sunat la poliție La data de 29 octombrie 2022, in jurul orei 16,00, polițiștii din Blaj au fost sesizați,…

- Curtea de Apel Constanța a aprobat transferul unui traficant de droguri, fost luptator lituanian, Tadas Miceika, din Penitenciarul Gherla, intr-un penitenciar din Lituania. Acesta a fost condamnat, in octombrie 2018, de Curtea de Apel Constanta, la 18 ani si sase luni de inchisoare in dosarul celei…

- Paula Onofrei, o tanara romanca in varsta de 29 de ani, a murit in bratele surorii sale, dupa ce medicii au trimis-o acasa, iar ambulanta chemata sa o salveze a venit dupa trei ore, in Italia.

- O femeie din localitatea damboviteana Gaesti al carei copil s-a inecat, in piscina, miercuri seara, a fost gasita spanzurata de un copac, la cateva ore de la decesul micutului. Aflata in stare de soc, mama plecase de acasa dupa si-a vazut copilul mort, fiind cautata de catre autoritati si localnici.…

- „Cred ca cine il sfatuiește, o face foarte rau. Exista imagini filmate, de la A la Z, le-am dat și aseara la poliție. Finul meu a facut filmarea, de frica sa nu esclaladeze scandalul. Aceasta filmare incepe cu mine cand ii aratam cate sute de articole sunt despre noi și sa terminam povestea, dar el…

- Au adus steaguri, au intins baloane in galben și albastru catre cer, au cantat imnul alaturi de o tanara din Odesa și au incercat sa uite, pentru cateva zeci de minute, ca nu sunt acasa. „Acasa e Ucraina, Ucraina e acasa”, dupa cum scria pe tricoul unei tinere. Cei mai mulți dintre ei traiesc de șase…

- In timp ce conducea autoturismul pe D.J.155A, pe raza comunei Rașca, in dreptul unui imobil, o localnica de 44 de ani a surprins și accidentat un localnic de 50 de ani, care ieșea din curtea imobilului in calitate de biciclist. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea biciclistului, care a fost transportat…