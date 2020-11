Pentru prima data in istoria post – 1989, anul acesta absolvenții de drept nu vor putea susține examen pentru admiterea in magistratura. Situația este una extrem de grava in condițiile in care pensionarile vor continua iar transferurile sunt blocate. Vom asista astfel la un „dezastru in justiție”, conform parerii specialiștilor. Conform deciziei nr. 121/2020 a Curții Constituționale a Romaniei, admiterea la Institutul Național de Magistratura și cea a profesioniștilor cu experiența in magistratura ar trebui sa se faca in baza unei legi și nu in baza unor concursuri organizate de Consiliul Superior…