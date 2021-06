Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul gunoaielor de la Sectorul 1 este departe de a fi incheiat, dar totul a pornit de la nepunerea in aplicare a unei decizii, din 2016, a Camerei de Conturi București privind plata nelegala a unor servicii catre un operator de salubritate. Vina aparține, in proporții diferite, ultimilor trei primari…

- Scandalul gunoaielor din sectorul 1. Petrecerea continua. Dupa ce Romprest a dat publicitații 21 de facturi neachitate, emise in perioada iulie 2020 – martie 2021, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat vineri ca a publicat pe portalul Primariei toate documentele din contractul semnat in…

- La cateva ore dupa ce Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunțat ca documentul cu operatorul de salubritate „nu exista”, echipa de comunicare a Primariei l-a prezentat public, impreuna cu anexele. „Astazi am aflat ceva incredibil: Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și Compania Romprest Service…

- Palatul Parlamentului va fi iluminat in turcoaz cu ocazia Zilei Constientizarii bolii Batten care are loc pe 9 iunie. Cererea omisiei pentru sanatate a Camerei a fost aprobata, miercuri, de catre Biroul permanent. Solicitarea a fost inaintata comisiei pentru sanatate de catre Asociatia Rebeca Faith-Hope-Love…

- Dan Tudorache a reacționat la informația potrivit careia ar fi caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, in fața lui Clotilde Armand. Tudorache a precizat ca așteapta comunicatul oficial, pentru a face comentarii, insa a subliniat ca fara imaginile prezentate de Antena 3, in care anumite persoane…

- Primaria Sector 1 ar fi dat aproape 300.000 de euro anul trecut „presei de partid”, susține Clotilde Armand, care prezinta și o lista cu sumele alocate. Informația este oferita in contextul in care a aparut știrea conform careia Armand ar fi pierdut de fapt alegerile, la renumararea voturilor. „V-am…

- Școlile din Sectorul 1 vor fi implicate in campania de colectare selectiva a plasticului, inițiata de asociația Armata Selectarii Atente a Plasticului (ASAP). Programul este deja in derularea in unitațile de invațamant din Sectorul 6. „Toate școlile din Sectorul 1 vor avea un program de colectare…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca a predat procurorilor DNA contractul incheiat cu societatea Romprest, in anul 2008. Primarul susține ca prin intermediul acestui contract, municipalitatea a fost prejudiciata cu peste 117 milioane de lei. Citește și: Avertismentul lansat de…