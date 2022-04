Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi din 29 de clase de la 15 scoli din judetul Prahova participa la cursuri de prim-ajutor organizate in cadrul unui parteneriat intre autoritati publice si o companie privata care asigura finantarea, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Au inceput inscrierile la clasa pregatitoare! Astfel pana pe 10 mai, parinții pot depune cererile de inscriere pentru copiii care vor implini varsta de 6 ani pana pe 31 august 2022. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara, pentru anul școlar 2022-2023,…

- Saptamana viitoare va incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2022-2023. Inspectorii scolari avertizeaza parintii ca au obligatia sa-si inscrie copiii la scoala daca acestia implinesc 6 ani pana la 31 august. Exceptie fac copiii care au afectiuni si pentru care se poate cere…

- Elevul in clasa VIII-a la o școala din Craiova a cazut, vineri, de la etajul I al unei cladiri din incinta școlii unde invața. Potrivit, ziarului Gorj Online acesta s-ar fi aruncat de pe geam, dupa ce a luat nota 4 la biologie. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Polițiștii Secției 4 Poliție…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, respectiv, Școala de Pregatire…

- Meseria de polițist nu este la indemana oricui din mai multe puncte de vedere: programul de lucru, condiția fizica necesara, pericolele din anumite servicii. Dar, in cele mai multe cazuri, este un fel de cariera in familie, ca și in cazul judecatorilor, avocaților, procurorilor și meseria de polițist…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…

- Normele ce permit inscrierea la școala a celor fara CNP, oficializate Pentru a le permite sa urmeze cursurile școlare cel puțin pe parcursul perioadei in care invațamantul este obligatoriu, respectiv pana in clasa a XII-a, toate școlile și liceele au obligația, din 2019, de a-i inscrie pe toți cei care…