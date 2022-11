Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 5 noiembrie, Aaron Carter a fost gasit fara suflare in cada locuinței sale din Lancaster, California. Avea doar 34 de ani. Puștiul simpatic de altadata, lansat in uralele publicului, in 1997, cand a aparut, in premiera, alaturi de fratele sau și de trupa Backstreet Boys, s-a schimbat peste…

- Corneluș Dinu, fiul fostul internațional Cornel Dinu, are „legitimație de familist convins”. Zilele trecute a fost fotografiat de paparazzi playtech.ro impreuna cu soția și fiica la plimbare prin București, profitand din plin de zilele insorite. A fost foarte atent cu ele și a avut mare grija sa le…

- Maine, 13 septembrie, vor avea loc activitați de porți deschise cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. In Argeș, aceste activitați vor fi organizate astfel: Detașamentul de pompieri Pitești, interval orar 11.00-13.00; Detașamentul de pompieri Bradu, interval orar 09.00-13.00; Detașamentul de pompieri…

- Mihai Bobonete se pare ca nu uita de timpul petrecut cu familia. In cariera lui agitata, actorul se pare ca iși gasește mereu timp pentru soția sa și copil, astfel ca aceștia au ieșit in oraș, alaturi de inca un grup de prieteni, cu care au intreținut discuții aprinse pe tot parcursul ieșirii. In ce…

- Dacia Spring, primul model electric al producatorului de la Mioveni, a fost lansat in a doua jumatate a anului trecut. De atunci, noul Spring se bucura de vanzari bune in segmentul mașinilor electrice, atat pe piața din Romania, cat și in mai multe țari din Europa. Cu toate ca Spring a fost lansat abia…

- In perioada 2-4 septembrie, in orașul Mioveni din Argeș se va desfașura prima ediție a Analogue, cel mai nou festival muzical in aer liber, la care vor concerta staruri internaționale de prima mana.

- Duminica, 28 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Numerele loto caștigatoare sunt afișate mai jos. Rezultatele Loto 6/49 din 28 august 2022 Loto 6/49: Loto 5/40: Joker: 31, 18, 39, 20, 13 (+2)Noroc: Noroc Plus: 8, 1, 4, 0, 2, 1Super Noroc: Premiile…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa si vedetele etapei a 6-a din Superliga. Cum FCU a pierdut la Targu Jiu cu Petrolul, scor 0-1, iar Universitatea nu a sustinut meciul cu Chindia, orasul Craiova nu are niciun reprezentant in formulele prezentate de catre forul fotbalistic. Iata…