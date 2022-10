Exclusiv. Problemele unui retailer, temă de discuții între premierul olandez și oficialii români Dupa modelul franțuzesc, se pare ca și olandezii se plang – și inca la nivel inalt – de sancțiunile pe care le primesc retailerii din țara lalelelor prezenți pe piața din Romania din partea autoritaților de control din Romania. Mai precis, printre temele de discuție – undeva la punctul șapte, se pare – avute in vedere de premierul olandez Mark Rutte, cel mai aprig opozant al aderarii Romaniei la Schengen, in cadrul intalnirilor de miercuri cu oficialii romani, s-ar fi aflat și controlale efectuate de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) in cadrul magazinelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

