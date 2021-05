Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri, 12 mai, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala, ca va folosi in meciurile amicale cu Georgia si Anglia o serie de jucatori tineri, care ar putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Vom incerca…

- La sediul Federației Internaționale de Fotbal, miercuri, a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice din aceasta vara, de la Tokyo. Romania a fost repartizata in grupa B, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. Celelalte trei grupe se prezinta…

- Mirel Radoi, antrenorul selectionatei de fotbal a Romaniei care va participa la Jocurilor Olimpice la Tokyo, in aceasta vara, a declarat, miercuri, dupa aflarea adversarilor, ca i se pare o grupa buna si ca isi doreste o medalie olimpica. "Am incredere ca vom reusi o performanta importanta. Am spus-o…

- Japonia a inceput sa isi vaccineze luni populatia de peste 65 de ani impotriva noului coronavirus, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la un nou val de infectari, informeaza DPA. Tara va imuniza circa 36 de milioane de persoane cu varsta de 65 de ani si peste, reprezentand 29% din populatie.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat la Comitetul Olimpic Sportiv Roman lotul extins al selectionatei Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza frf.ro. Selectionerul Mirel Radoi a ales pe lista largita 61 de jucatori. Dintre acestia, 24 evolueaza in strainatate. Conform regulamentului,…

- Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din…

- ​Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, luni, ca vaccinarea împotriva COVID-19 nu este o conditie obligatorie pentru sportivi pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres."Vaccinarea deocamdata nu este o conditie…

