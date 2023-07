Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra portului ucrainean Reni, aflat la circa zece kilometri de Galați, afecteaza tranzitul de cereale din Ucraina și astfel securitatea alimentara globala, a transmis președintele Klaus Iohannis intr-o reacție de condamnare a atacului rusesc din timpul nopții.„Condamn cu fermitate recentele…

- In noaptea de 24 iulie, Rusia a atacat timp de aproape patru ore infrastructura portuara dunarena a Ucrainei cu drone kamikaze. Portul Reni, aflat la doar cațiva kilometri de Galați, a fost lovit și conform informațiior publicate de ediția ucraineana a revistei Forbes facilitațile operatorului portuar…

- Mai multe imagini postate de oficiali ucraineni arata urmarile atacului cu drone asupra portului Reni de pe Dunare, aflat la cativa kilometri de Galati.Rusii au atacat infrastructura portuara ucraineana de pe Dunare in cursul nopții, iar atacul cu drone Shahed, de fabricație iraniana, a durat 4 ore,…

- Suntem in ziua 505-a a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra Kievului pentru a treia noapte la rand, relateaza The Guardian. Explozii s-au auzit in mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost…

- Urme de smog de la incendiile forestiere care fac ravagii in Canada au fost inregistrate in aproximativ 75% din Franța, potrivit postului de radio France Info, citand serviciile meteorologice."In prezent, trei sferturi din teritoriul țarii este afectat", a declarat Jorry Vallon, purtator de cuvant…

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- In ultima perioada, Rusia a concentrat atacuri aproape zilnice asupra capitalei ucrainene, trimițand un val de rachete și drone la primele ore ale dimineților și chiar in plina zi. In timp ce Ucraina afirma ca a reușit sa intercepteze cea mai mare parte a loviturilor și a anunțat doar doua decese din…

- Echipamentele antiaeriene ucrainene au doborat joi, la ora 02:40, o racheta hipersonica Kinjal trasa de ruși contra unei ținte din Kiev, scrie publicația Defense Express, care a obținut imagini cu resturile rachetei. Atacul asupra Kievului din acea noapte a fost raportat oficial de catre Administrația…