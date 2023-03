Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) are gata proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe care il va inainta luni Ministerului Finantelor. Valentin Ionescu, director ASF, a declarat, intr-o interventie la Digi24, ca preturile vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, si se va renunta…

- „Autoritatea de reglementare este ASF. Haideti sa vedem explicatiile de luni sau poate, pana atunci, deja conducerea ASF vine cu propuneri. Nu este prima oara cand am aceasta interventie. De mai mult timp am spus sa fim pregatiti in cazul in care se repeta o astfel de situatie. Cred ca inghetarea preturilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca a avut discutii cu presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), institutie subordonata Parlamentului, care i-a transmis ca ASF va veni cu evaluarea finala si propunerile privind situatia politelor de asigurare RCA in Parlament. Seful Guvernului a adaugat…

- Creșterea exploziva a prețurilor pentru polițele RCA a ajuns in atenția Guvernului. Surse oficiale au declarat pentru TVR Info ca premierul Nicolae Ciuca a cerut explicații. Și abia astazi au venit și primele precizari de la reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara.

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, unda verde unui proiect de lege care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege a fost initiat…

- Președintele Comisiei de buget-finanțe din Senat, liberalul Nicolae Neagu, spune ca era la curent cu problemele de la Euroins, in urma unei discuții informale pe care a avut-o recent cu șeful ASF, Nicu Marcu. Ingrijorați de perspectiva unui nou faliment pe piața asigurarilor, mai mulți parlamentari…

- ASF nu neaga niciuna dintre informatiile publicate astazi de Libertatea, dar spune ca nu le poate comenta pentru ca plangerile penale nu sunt publice. Ziarul a dezvaluit ca consiliul de conducere al Autoritații de Supraveghere Financiara a votat, ieri, in unanimitate sa intocmeasca plangere penala impotriva…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are o conducere formata din oameni instariti, insa nu toti si-au facut averea din afaceri. Membrii conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) au salarii consistente, iar acestea au contribuit la cresterea averii lor de cand sunt in functie, intrucat…