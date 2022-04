Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Truța, un roman din Alba Iulia plecat de mai bine de 20 de ani din țara, a devenit celebru in Spania. E singurul primar roman al unei localitați de acolo. A ajuns edil in regiunea Castilla y Leon dupa ce a lucrat in agricultura, a fost chelner, apoi muncitor constructor.

- In urma efectuarii celor 61 de percheziții efectuate, ieri, de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara și D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au fost reținute 31 de persoane. Au fost ridicate aproximativ 11,8 kilograme de canabis, 123 de doze de amfetamina, 7 comprimate de…

- Senatorul Calin Matieș, propus candidat pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia. A preluat organizația locala a PSD Senatorul de Alba Calin Matieș a preluat funcția de președinte interimar al organizației PSD Alba Iulia, ocupata pana acum de Marcela Daramuș. Decizia a fost luata sambata…

- ALBA: Un deces și 33 de cazuri noi de COVID. Numarul infectarilor active este in scadere. Situația completa pe localitați Autoritațile sanitare au anunțat ca in județul Alba au fost descoperite 33 de cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate in laboratoarele DSP și ale Spitalului…

- Europarlamentarul Mircea Hava despre protestul muncitorilor de la Cugir: Statul roman a mai bifat un eșec ”Protestele din aceste zile ale angajaților de la Uzina Mecanica din Cugir mi-au aratat, din nou, ca statul roman a mai bifat un eșec” – așa a inceput fostul primar al municipiului Alba Iulia și…

- Alexandru Ionița, un tanar de 23 de ani, este de 6 luni in coma intr-un spital din Spania, dupa ce a fost batut cu saltaticie de un grup de 15-20 de tineri, mulți dintre ei minori, intr-un parc din Amorebieta. Familia lui spera intr-o revenire miraculoasa, deși starea lui s-a ameliorat ușor in tot acest…

