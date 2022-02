Stiri pe aceeasi tema

- „Unitațile din raioanele militare din Sud și Vest, care și-au indeplinit sarcinile, au inceput deja incarcarea in transportul feroviar și rutier și astazi vor incepe sa se mute in garnizoanele lor” a anunțat, marți, purtatorul de cuvant al ministerului rus al apararii, Igor Konașenkov, informeaza BBC…

- "E clar ca nu poți avea și certificat verde și razboi. Trebuie sa ințeleaga ca in scenariu de conflict nu mai poți ramane in aceasta schema. Sa ți se spuna ca nu poți intra in adapost ca nu ai certificat, stai și mori afara?! E o tampenie!" a afirmat Bobby Paunescu.Omul de afaceri a afirmat ca in acest…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP. „Suntem gata sa facem tot ce…

- Vadim Guttait, ministrul ucrainean al Sporturilor, a ținut, miercuri, o videoconferința cu sportivii țarii sale sale care vor concura la Jocurile Olimpice de la Beijing (4-20 februarie) in care le-a recomandat sa nu fraternizeze cu rusii, informeaza AFP, citata de News.ro . „Am tinut o videoconferinta…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Vasile Dincu, ministrul al apararii, a declarat vineri seara, la Digi24 , ca Alianța Nord-Atlantica, din care face parte si Romania, este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin este un pericol pentru…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…