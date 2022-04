Alegerile pentru conducerea Federației Romane de Handbal (FRH) au intrat in linie dreapta, iar actualul președinte Alexandru Dedu, impus de Victor Ponta, mai vrea un mandat de patru ani, dupa ce opt ani a ingropat acest sport in mediocritate și anonimat, in timp ce el a prosperat pe spatele handbalului. Dedu: „Am reușit sa transformam o Federație saraca și cu datorii, intr-o Federația care a avut șapte ani excedent financiar” Pe 29 aprilie 2022, vor avea loc alegerile la FRH, iar actualul controversat președinte Alexandru Dedu mai vrea inca un mandat de patru ani. Astfel, in goana disperata dupa…