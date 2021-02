Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a anuntat ca marti, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, va fi luata decizia cu privire modul de desfasurare a cursurilor scolare incepand din 8 februarie.„Vom avea maine toate informatiile si pe baza acestor informatii vom lua decizia. Nu pot sa ma antepronunt. Pana maine vom avea mai…

- Se deschid sau nu școlile pe 8 februarie? Zilnic sunt date alte și alte raspunsuri, zilnic apar opinii pro și contra. Apariția focarului de virus tulpina engleza, care face ravagii in Regat, i-a mai domolit pe optimiști și i-a indarjit pe contestatari. “Interesul major pentru deschiderea scolilor se…

- Deși președintele Klaus Iohannis a trambițat inainte de alegerile parlamentare ca nu vrea traseiști politici in PNL și Guvern, a uitat de aceasta promisiune la instalarea cabinetului Florin Cițu. Și astfel, s-a ajuns ca fostul ministru al Educației din guvernul Ponta sa fie, din nou, actualul boss al…

- Laurentiu Nistor, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, denunta schimbarea politica a zeci de directori de scoli din judet, contrar declaratiilor despre depolitizare si pe alocuri chiar contrar legii. Nistor semneaza o scrisoare deschisa adresata ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si inspectorului…

- Sorin Cimpeanu este Rector la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti. El a fost parlamentar si intre 2016 si 2020 timp in care a schimbat trei partide: ALDE, Pro Romania si apoi PNL. Cimpeanu a fost ministru al Educatiei in perioada 17 decembrie 2014 – 17 noiembrie…

- Klaus Iohannis a depus, luni, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției la troița din Piața Universitații, in timp ce un protestatar scanda lozinci antiprezidențiale. Președintele a mers sa depuna o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției la troița din Piața Universitații și a ținut…

- Au trecut alegerile și deja la doar cateva zile dupa scena politica romaneasca arata altfel. Radical altfel. Au disparut din Parlament nu mai puțin de 3 partide care au facut jocuri multiple in vechea legislatura - Pro Romania, ALDE și foarte probabil și PMP nu se mai regasesc in noua structura a…

- Constantin-Florin Mitulețu-Buica, președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), face primele declarații dupa ce a fost infectat cu COVID-19 și explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum pot alegatorii aflați in izolare sau in carantina sa voteze la alegerile parlamentare de duminica. Principalele…