- Informații noi din iadul romanilor, de la cel mai mare abator din Germania. Oamenii infectați cu noul coronavirus sunt ținuți in aceleași apartamente cu cei sanatoși și nimeni nu se intereseaza de soarta lor. Romanii sunt nevoiți sa iși cumpere singuri mancare și produse de igiena.

- Vești de ultima ora de la MAE. Nunarul romanilor care muncesc in Germania și s-au infectat cu coronavirus crește alarmant. Aproape o mie de romani care muncesc intr-un abator din Germania sunt infectați cu noul coronarivus, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit ultimelor cifre oficiale,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, ca, in marea lor majoritate romanii care muncesc sezonier in Germania nu sunt tratati ca sclavi, iar in anumite ferme nici angajatorul nu facea eforturi suplimentare, dar nici romanii nu contribuiau la mentinerea de conditii decente."Aveam…

- Astfel, 117 muncitori au fost imbarcați in aceasta dimineața la Nurenberg, la bordul unui avion care aparține firmei Corendon Airlines, și vor fi trimiși la Cluj . Oamenii au lucrat la fermele din regiune și, din primele informații li s-au incheiat contractele mult mai repede. Referitor la romanii care…

- Exodul forței de munca autohtone continua. Peste 100 de romani au decolat deja din Iași spre orașul Baden-Baden, din vestul Germaniei, unde vor munci in agricultura, anunța Antena3.Oamenii sunt veniți din toate colțurile țarii și spun ca sunt in cautarea unui trai mai bun, pe care nu au cum…

- Voi fi, intotdeauna, langa oamenii care muncesc, susține ministrul Muncii Violeta Alexandru, intr-o postare pe Facebook, dupa scandalul uriaș pe tema sezonierilor plecați in Germania in plina pandemie. Ea anunța ca intre ea și Ambasada Romaniei in Germania exista o comunicare permanenta și ca a solicitat…

- Raed Arafaf a declarat in exclusivitate, pentru Antena 3, ca sezonierii care au plecat in Germania cu mai multe curse charter nu se vor mai putea intoarce inapoi pe cale aeriana. Aceștia pot veni insa cu mașina sau autocarul. De asemenea, sezonierii vor intra in carantina imediat dupa ce ajung in…

- Mai multe clauze ilegale apar in contractele de munca semnate vineri de romanii care vor sa plece in Germania. In plus, oamenii au primit contractele cand erau in aeroport si se pregateau de decolare si acolo le-au si semnat. Informatia a fost prezentata in exclusivitate, vineri,…