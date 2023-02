Stiri pe aceeasi tema

- Este razboi la granița Romaniei, inteligența artificiala se insinueaza in lume noastra, pe piețele financiare acțiunile vedeta performeaza teribil, cu o volatilitate anormal de ridicata, intram in perioada pre-electorala cu o țara condusa de o coaliție de stanga-dreapta. Pe scurt, anul se anunța pe…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,1 grade s-a produs, miercuri, la ora 10:12, in Muntenia, Județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 27 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58 km V de Braila, 61 km V de Galati, 110 km NE de Ploiesti, 132 km S de Bacau,…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- Andrew Tate, un fost kickboxer american de origine britanica, recent mutat in Romania, nu a ezitat niciodata sa-și expuna mașinile scumpe și stilul de viața extravagant, in mediul online. Pe internet se prezinta drept un guru care iși invața fanii, in mare parte barbați, cum sa caștige foarte mulți…

- A murit Aurel Mitran, unul dintre cei mai importanti impresari si producatori de spectacole, manager al unor formații și artiști precum Holograf, Iris, Compact, Nicu Alifantis, Alexandru Andries sau Laura Stoica. Artisti si oameni din industrie i-au adus omagii. Nicu Alifantis a scris pe Facebook: „Nu…

- Narcisa Suciu are o poveste de viața emoționanta și puțini știu despre drama prin care a trecut artista. Invitata la podcastul lui Catalin Maruța, ea și-a deschis sufletul și a vorbit despre pierderea parinților ei. Cand avea doar 17 ani, Narcisa Suciu a ramas fara mama sa. Cea care a adus-o pe lume…

- Romanii au resimțit din plin scumpirile din ultima perioada, iar unii au inceput sa fie atenți la cheltuielile pe care le au și sa se tempereze cand fac cumparaturi.Tendințele incep sa se resimta in randul celor care au magazine online. Ingrijorarea a fost formulata de un tanar care are o…

Unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Joseph Rivas, a fost ucis zilele trecute, in Malta, dupa o rafuiala in cartierul Paceville, din St. Julian's, foarte cautat pentru turiștii petrecareți, scrie replicaonline.ro.