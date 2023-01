Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel a reușit sa slabeasca enorm și mulți se folosesc acum de imaginea ei. Artista a rabufnit dupa ce mai multe site-uri fantome ii folosesc pozele pentru a promova produse pentru slabit. Acum, Monica Anghel are 60 de kilograme și este mandra de silueta ei. Pentru a slabi, vedeta a urmat un…

- Alimentele la care Cristina Cioran a renunțat complet, cu scopul de a slabi. Imediat dupa ce a nascut-o pe fetița pe care o are impreuna cu fostul sau partener, Alexandru Dobrescu, vedeta de televiziune a fost determinata sa faca eforturi pentru a atinge numarul de kilograme dorit. A slabit opt kilograme…

- Ea a spus ca a luat in considerare totul, de la genetica sa pana la microbiomul sau intestinal, atunci cand și-a conceput dieta, iar in cele din urma a slabit 45 de kilograme și a reușit sa se mențina, noteaza Insider.

- Monica Anghel, in varsta de 51 de ani, arata ca o diva și intoarce privirile la fiecare apariție publica. Ea a slabit spectaculos, iar recent a urcat pentru a treia oara pe podium in postura de model.

- Un adolescent numit anterior „cel mai gras copil din lume” și-a schimbat viața dupa de a slabit peste 100 de kilograme. Dupa aceasta intervenție, baiatul este de nerecunoscut, fiind vorba despre pierderea mai bine de jumatate din greutatea sa corporala. Un baiat cunoscut candva drept cel mai gras baiat…

- Adolescentul care a ajuns in stare grava dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in urma unei cure de slabire se afla in continuare internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, starea sa fiind una stationara. „Este internat in sectia de Cardiologie si primeste tratament specific patologiei", a…

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, a fost la un pas de moarte din cauza unor pastile de slabit de pe internet. Minorul a vrut sa de jos cat mai multe kilograme, pentru ca a fost batjocorit de colegi și prieteni din cauza greutații pe care o avea. Dupa ce a ajuns la spital și a fost supus unor investigații,…

- Tania Popa, in varsta de 49 de ani, a fost una dintre concurentele de la Sunt celebru, scoate-ma de aici! Emisiunea insa se difuzeaza la Pro TV, insa, filmarile s-au incheiat, iar vedetele s-au intors in Romania. Din pacate, actrița s-a intors cu probleme de sanatate, aceasta dislocandu-și umarul.„Ma…