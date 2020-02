EXCLUSIV Interlopii din Brașov nu furau bani din bancomate în SUA, mergeau „la pește”! Newsbv.ro a prezentat in exclusivitate interceptari despre cum opera rețeaua de interlopi pusa la punct de clanul Alexa. Falsificau carduri și retrageau de la ATM-uri bani cat sa nu bata la ochi. Secret Service din Stele Unite a intrat pe fir și a inceput rapid sa anihileze rețeaua interlopilor brașoveni. Gruparea infracționala aducea in țara banii, in colete, ca sa-i „spele”. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre banii obtinuti din skimming au fost trimisi in Romania, prin mai multe filiere, pe numele membrilor de familie ori al unor persoane de incredere, care cunosteau provenienta acestora.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

