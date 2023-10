Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Guvernului de a limita tranzactiile cu bani cash efectuate de persoanele fizice, in limita sumei zilnice de 5.000 de lei, nu este constitutionala, sustin surse din spatiul juridic. Conform acestora, intentia Guvernului de a obliga anumite categorii de persoane fizice de a detine un card bancar,…

- Ultima dezbatere in Parlament, in Camera Decizionala, pe legea pensiilor de serviciu, modificata conform cerințelor CCR, are loc azi. Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la pensiile de serviciu (PL-x 244/2023), care cuprinde și modificarile la Legea pensiilor militare…

- USR a depus o sesizare la Curtea Constituționala cu privire la legea propusa de Guvernul PSD-PNL prin angajarea raspunderii, care prevede majorarea taxelor și impozitelor pentru salariați și antreprenori. Sesizarea a fost semnata și de catre alți parlamentari, iar criticii susțin ca aceasta lege ar…

- Dosarul RODIPET, care vizeaza fosta regie de stat de distribuție a ziarelor din Romania, privatizata la inceputul anilor 2000, a fost inchis de procurorii DIICOT pe motiv ca prejudiciul nu exista, iar faptele penale au fost prescrise. Libertatea va prezinta argumentele invocate de DIICOT in decizia…

- La inceputul acestei luni, judecatorii Mihaița Marian Lucian și Mihai Iulian Galca au motivat decizia in care omul de afaceri Dan Radu și fostul subprefect al Salajului, Lucian Baican, au scapat de pușcarie pe motiv de prescripție a faptelor. Cei doi au fost trimiși in judecata pentru spalare de bani…

- Curtea Constituționala (CC) a sistat procesul privind controlul constituționalitații prevederilor legale potrivit carora membrii unui partid politic declarat neconstituțional, nu vor putea putea participa la alegeri pe o perioada de cinci ani, transmite MOLDPRES . O sesizare in acest sens a fost depusa…

- CNA a amendat Realitatea Plus dupa afirmațiile Alexandrei Pacuraru despre „dotarile” lui Dan Andronic, patronul EVZ. S-a decis sanctionarea cu 10.000 de lei pentru postul Realitatea Plus pentru emisiunea Romania Suverana. Sanctiunea a fost acordata pentru incalcarea articolului privind respectarea respectarea…