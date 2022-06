Exclusiv. Industria ospitalității a rămas fără tequila. Probleme pe lanțurile de aprovizionare Jucatorii din industria ospitalitații din Romania simt din plin efectele razboiului din Ucraina, in primul rand, pe partea de aprovizionare. Din cauza problemelor de logistica, o serie de produse au inceput sa dispara din oferta restaurantelor și hotelurilor, ca sa nu mai vorbim de cat de greu le este acestora sa gaseasca marfuri premium pe piața locala. Ion Biriș, președintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (Hora), care deține și o firma de import și distribuție de bauturi, spune ca, de exemplu, nu se gasește nici strop de tequila premium in Romania, in prezent.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

