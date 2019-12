Stiri pe aceeasi tema

- Racing Genk, cu fotbalistul roman Ianis Hagi ramas pe banca de rezerve, a trecut cu 2-1 acasa de Eupen, joi, in primul meci al etapei a 21-a a campionatului Belgiei, potrivit Agerpres. Golurile au fost marcate de Junya Ito (12) si Paul Onuachu (60), respectiv Jean Lazare Amani (63). Vladimir Screciu…

- Internationalul roman a fost plasat in categoria transferurilor nereusite in analizele facute de jurnalistii belgieni si, drept urmare, s-a vehiculat ca va parasi campioana din Jupiler League, in curand.

- ​Gica Popescu, președintele clubului Viitorul, a vorbit despre situația actuala a lui Ianis Hagi. Oficialul gruparii patronate de Hagi a precizat ca internaționalul român se va acomoda la Genk și va reuși sa se impuna în "primul 11" al campioanei Belgiei."Ianis nu are…

- Echipa la care evolueaza internaționalul roman, Ianis Hagi, s-a impus sambata, 14 decembrie, scor 4-1, in etapa cu numarul 19 din campionatul Belgiei, in fața formației Waasland-Bevern, ocupanta penultimului loc din clasament.Fostul mijlocaș al formației Viitorul nu prins "primul 11", trimis…

- Ianis Hagi, cumparat cu 3,8 milioane de euro de la Viitorul, nu a intrunit asteptarile campioanei Belgiei si este nemultumit cu statutul sau din club, scriu jurnalistilor de la Voetbal24. Gica Hagi, despre situatia fiului sau la Genk. Motivul socant pentru care Ianis Hagi a ajuns rezerva:…

- Ajuns la Genk in aceasta vara, Ianis Hagi (21 de ani) nu a reusit sa rupa gura targului in tricoul campioanei Belgiei. Mijlocasul roman a pierdut primul 11, dupa ce a marcat doar trei goluri in 11 meciuri disputate.

- ​Internationalul român Ianis Hagi a marcat doua goluri si a dat o pasa de gol pentru KRC Genk, în meciul terminat la egalitate, 3-3, cu St. Truiden, sâmbata, în deplasare, în etapa a noua a campionatului de fotbal al Belgiei, scrie Agerpres.Hagi a centrat la primul…