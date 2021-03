EXCLUSIV. Grupul Marriott amână extinderea hotelului Sheraton din cauza pandemiei de COVID-19 Planuita extindere cu 100 de camere a hotelului Sheraton din Piața Romana a fost amanata de Marriott, proprietarul Sheraton. Cauza e pandemia, care a dat peste cap o multimudine de afaceri, Potrivit documentelor, Grand Plaza Hotel, administratorul hotelului vrea sa adauge circa 100 de camere la cele 270 existente deja,dar pandemia provocat amanarea extinderii programata inca din 2018 a hotelului de la intersecția dintre Calea Dorobanți și Bulevardul Dacia din Centrul Bucureștiului. Hotelul Sheraton a fost deschis in august 2015, in parteneriat cu Grand Plaza Hotel, firma controlata indirect de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

