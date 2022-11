Stiri pe aceeasi tema

- Atim, presupusul iubit al adolescentei care a disparut de cinci zile de la centrul de plasament din București, a facut primele declarații, dupa ce sora minorei susținea ca el ar avea informații despre fata. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Nicoleta i-a cerut explicații.

- Theo Rose face noi declarații despre relația cu Anghel Damian, dupa ce Lia Bugnar a aparut in emisiunea online „Intrebarea mesei rotunde” și a dezvaluit ca pastreaza legatura cu fostul iubit.De puțin timp, Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu. Regizorul a fost timp de 9 ani intr-o relație cu…

- Clipe cumplit de dureroase pentru artista Minodora. Mama faimoasei interprete de muzica de petrecere s-a stins din viața. Femeia care i-a dat viața artistei a murit in luna august a acestui an, insa cantareața nu a vrut sa divulge aceasta informație, pana acum. Prin ce coșmar trece Minodora. A murit…

- Doliu in familia Minodorei! Pe data de 12 august 2022, mama celebrei artiste s-a stins din viața, insa ea nu a vrut sa spuna nimic pana acum, deoarece a trecut prin momente cumplite. Cantareața este devastata de durere și abia acum a oferit primele declarații dupa decesul celei care i-a dat viața.

- Nicole Cherry intra in televiziune?! Tanara artista in varsta de 23 de ani a facut un anunț surprinzator pentru fanii sai. Se pare ca urmeaza o perioada plina de surprize din partea partenerei lui Florin Popa. Cantareața tanjește dupa o schimbare in viața ei și vrea sa depuna tot efortul pentru a se…

- Kim Kardashian a vorbit pentru prima data despre viața ei sentimentala, la mai bine de o luna de la desparțirea de umoristul Pete Davidson. Celebra vedeta americana a confirmat ca este singura deocamdata și susține ca se bucura de aceasta etapa, dar a dat detalii despre cine ar putea fi urmatorul ei…

- Anamaria Prodan a creat confuzie dupa ce a postat, pe Instagram, mai multe postari care denotau faptul ca ar avea un iubit. Ulterior, chiar a scris și cateva explicații foto in acest sens. Acum, insa, impresara clarifica situația.

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.