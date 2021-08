Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul mușcat de un șobolan in Capitala ajunge din nou la spital dupa ce rana i s-ar fi infectat, potrivit Romania TV. Un tanar din Bucuresti a fost muscat de picior de un sobolan, in zona Piata Romana, el ajungand de urgenta la spital, unde medicii i-au prescris tratament antirabic si antibiotic.…

- Majorarea tarifelor la transportul in comun din București era necesara, in contextul in care nu a mai fost facuta de 13 ani iar costul real ar fi de aproape noua lei, susține primarul Nicușor Dan. „Tariful de calatorie pe transportul public in Bucuresti nu a mai fost majorat din anul 2008, timp in care…

- Este week-end-ul curațeniei in București. 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport in comun din Capitala. „Azi si maine, in «week-end-ul curateniei», 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele…

- Premierul Romaniei este catalogat drept „nesimțit” dupa ce s-a laudat pe Facebook „a intervenit” și a rezolvat el cu transferul in strainatate a doi mari arși, dupa accidentul de la Petromidia. Intervenția ii aparține deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu. „Cițu uita sau nu știe faptul ca exista…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Lupta pentru preluare șefiei noului partid rezultat prin fuziunea dintre URS și PLUS este acerba, și ambele tabere, adica tabara USR a lui Dan Barna și cea PLUS a lui Dacian Cioloș, cauta sa-și impuna oamenii la șefia organizațiilor mari, in special la județe și municipiul București. In urma finalizarii…

- Un copil a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a transportat rapid la spital. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la etajul 6…

- Parcurile din București sunt invadate de șobolani și capușe in mandatul primarului Nicușor Dan, preocupat sa faca un sondaj intre cei pe care ii pastorește pentru a vedea daca sa se tunda sau nu. Insa, ceea ce se intampla in Sectorul 1 pare din filmele de groaza. Pe langa șobolani, au aparut…