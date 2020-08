Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Adevarul a publicat imagini cu ofiteri de rang inalt din Politia Romana care s-au intalnit cu Elvis Pian si cu reprezentantii Clanului Duduianu pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian, ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, intr-o declaratie in fata MAI, ca a…

- Ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu Elvis Pian si reprezentantii Clanului Duduianu in noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian. Interlopul mort era depus de trei zile la domiciliu, nu la o capela, asa cum prevede legea si, in plus,…

- Intalnirea secreta ar fi avut loc sambata noaptea, cu cateva ore inainte de inmormantarea lui Emi Pian. Conform surselor, acestia s-ar fi intalnit intr-o biserica din sectorul 5, care a fost deschisa special pentru discutia lor, iar Duduienii ar fi inregistrat audio totul. Seful Politiei Romane l-ar…

- Ciprian Pian a PRIMIT ORDONANȚA DE RETINERE pentru tentativa de omor. El a fost primul care a ajuns la audieri, flancat de mascații trupelor speciale. "N-am avut nicio sabie, sunt filmari, nu am dat cu nimic, da sunt tare, ma duc la puscarie", a declarat acesta la iesire. Avocata celor doi…

- Alexandru Cumpanașu susține acum ca ar fi fost amenințat de membri ai clanului Duduianu, al carui lider era Emi Pian, omorat saptamana trecuta. Fratii lui Emi Pian, saltati de mascati. Ciprian Duduianu, suspectat de tentativa de omor "Ințeleg ca interlopii vor sa ma taie sau sa ma arunce…

- Ies la iveala detalii rușinoase despre modul in care a acționat Poliția Romana in cazul clanului Duduianu. Mai precis, se pare ca oamenii legii ii trateaza preferențial pe interlopi. Ce i-ar fi cerut Șeful Poliției fratelui lui Emi Pian, asasinat cu o saptamana in urma, aflați in paragrafele urmatoare.…

- Modul in care au acționat oamenii legii la priveghiul lui Emi Pian, interlopul care a fost inmormantat duminica, dupa ce fusese ucis zilele trecute, in urma unui scandal, a iscat o reacție extrem de dura in randul unui luptator din cadrul trupelor speciale ale Poliției. Este vorba despre o scrisoare…

- Conducerea MAI le-a multumit politistilor si jandarmilor Foto: Poliția Româna Jandarmeria capitalei anunța ca a dat amenzi de 5.500 de lei pentru nerespectarea masurilor anti COVID-19, în timpul funeraliilor liderului clanului Duduianu, zis Emi Pian. Zeci de polițiști au…