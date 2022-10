Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Evi a decis sa se retraga din profesia de antrenor de handbal la doar 34 de ani. Ultimul meci a infuriat-o foarte tare! Echipa ei a terminat la egalitate duelul, dar este convinsa ca brigada de arbitri a influențat rezultatul partidei. A facut anunțul pe pagina personala de Facebook. Mihaela…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, este de parere ca FRF ar trebui sa-l demita pe Edi Iordanescu din funcția de selecționer daca Romania retrogradeaza in Liga C. Mihai Stoica nu concepe o infrangere cu Bosnia in ultima etapa, mai ales ca bosniecii au caștigat grupa și considera ca…

- O statistica oficiala arata ca in acest an a crescut numarul mașinilor noi inmatriculate in Romania. Comparația a fost facuta cu perioada similara a anului trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Hamude Dawoud a luat decizia de a pleca din Romania pentru o perioada. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul artist a marturisit ca și-a facut bagajele și a plecat in Italia. Iata care este motivul pentru care a luat aceasta decizie!

- Compania aeriana Blue Air a anunțat marți ca va suspenda toate zborurile din Romania, pana luni, 12 septembrie, din cauza faptului ca toate conturile i-au fost blocate. Din cauza unei situații „neprevazute”, constand in poprirea tuturor conturilor de catre Ministerul Mediului, compania se afla in imposibilitatea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca, atunci cand a anuntat propunerile PSD privind majorari de venituri si noi masuri de sprijin „nu a iesit de capul sau” in conferinta de presa, amintind ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, „a…

- Aproape 70 de arbori cu risc au fost marcați cu bulina roșie și vor fi extrași in Hunedoara, unde furtunile violente din ultimele zile au dus la ruperea și prabușirea a zeci de copaci de pe strazi.

- In peluza suspendata de UEFA la meciul FCSB - Dunajska Streda, din turul III preliminar al Conference League, apare mesajul „Nu rasismului!”. Galeria celor de la FCSB a fost sancționata de UEFA din cauza scandarilor rasiste și xenofobe de la finalul meciului cu Saburtalo, scor 4-2, din turul II preliminar…